El bombazo inaugural de 'Ibra', el Gol Más Grande de MLS

MLS anunció el jueves que la fantástica anotación de Zlatan Ibrahimovic en su debut en la liga el 31 de marzo de 2018 ha sido elegido como The Greatest Goal ('El Gol Más Grande') en la historia de Major League Soccer , presentado por AT&T.

Los aficionados eligieron entre los mejores 25 tantos nominados por MLS , y decidieron que el astro sueco fue el autor de The Greatest Goal , que realza a la mejor anotación en los 25 años de historia de Major League Soccer .

The Greatest Goal de AT&T - Los goles más votados

- Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) vs LAFC - 31 de marzo de 2018 ... 12,21%

- Obafemi Martins (Seattle Sounders FC) vs Colorado Rapids - 18 de abril de 2015 ... 10,55%

- Darlington Nagbe (Portland Timbers) - 2 de julio de 2011 ... 9,59%

- Eric Hassli (Vancouver Whitecaps) - 11 de junio de 2011 ... 8,72%

- Graham Zusi (Sporting Kansas City) vs FC Dallas - 12 de junio ... 7,31%