Taty Castellanos: "Quiero ver cuán lejos puedo ir dónde encajo en Europa"

"A veces no estás listo o no es el momento adecuado, pero ahora mismo estoy en mi mejor momento", explicó. "Estoy disfrutando y mi mentalidad es diferente de la que tenía cuando llegué a la liga. Creo que ahora mismo es una oportunidad, y sería muy bueno seguir creciendo en Europa y seguir haciendo lo que he estado haciendo aquí".