Video Thomas Muller es presentado y habla de títulos con Whitecaps

Thomas Muller fue presentado este martes oficialmente como jugador de Vancouver Whitecaps de la MLS y enseguida habló de ganar títulos con el equipo.

Y es que el multicampeón con el Bayern Múnich y con la selección alemana sabe muy bien de lo que habla y buscará ese objetivo en la temporada y media que tiene firmada con el conjunto canandiense.

"Era tiempo para una aventura, pero necesitaba tener la oportunidad de pelear por títulos. Hay una oportunidad, no solo este año sino también el que viene", explicó el mediocampista en su primera rueda de prensa tras su presentación con Whitecaps.

Muller no pudo obviar otras razones por las que eligió jugar, finalmente, en el equipo de la ciudad canadiense.

"Quiero estar en el campo lo antes posible, eso es por lo que estoy aquí. La ciudad es bonita, he escuchado de ello, pero al final estoy aquí para jugar al futbol", señaló.

Vancouver marcha segundo de la Conferencia Oeste de la MLS, a cuatro unidades del líder, San Diego FC, pero tiene un partido menos. Hay que recordar que es el actual subcampeón de la Concacaf Champions Cup, competencia en la que perdió la final con el Cruz Azul.

Por su parte, Thomas proviene del Bayern Múnich alemán, único club profesional en el que ha militado en sus 35 años de edad.

Se unió al Bayern a la edad de 10 años, en el 2000, proveniente del TSV Pähl un club pequeño de Múnich.

Debutó en el primer equipo en el 2008 bajo el mando de Jurgen Klinsmman y tiene una serie de récords sorprendentes en el conjunto bávaro como el mayor número partidos con más de 700, 200 goles y 200 asistencias.

Sumó, además,13 títulos de liga con el conjunto bávaro con el conseguido esta campaña y un total de 34 en toda su carrera.