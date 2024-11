'Tata' Martino confirma su salida del Inter Miami y su reemplazo ya estaría definido

" Por cuestiones estrictamente personales tengo que dejar el Inter. No podemos volver el año próximo, necesito estar en Rosario (Argentina) por razones personales", anunció en rueda de prensa Martino.

El 'Tata', de 62 años, no cerró la puerta a volver a entrenar, pero admitió que no podrá ser en el futuro próximo: " No voy a trabajar por lo menos por varios meses del año próximo".