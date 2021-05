Comienza la semana de 'Soccer For All': esto es lo que debes saber

Major League Soccer anunció el lunes el lanzamiento de la semana Soccer For All, que se llevará a cabo del 10 al 16 de mayo, para resaltar los esfuerzos colectivos y las alianzas estratégicas que se llevan a cabo en toda la liga para fomentar comunidades más inclusivas y equitativas.

Presentado por primera vez por MLS en 2018 a través de MLS WORKS, la plataforma de responsabilidad social de la liga, Soccer For All significa que todos son bienvenidos a MLS, independientemente de su raza, color, religión, nacionalidad, género, identidad de género, discapacidad, orientación sexual o nivel socioeconómico. y enfatiza el compromiso de la Major League Soccer en impulsar un cambio social positivo y poner fin a la discriminación.

¿Cómo puedes apoyar Soccer For All?

Usa #SoccerForAll en las redes sociales y seguir a @MLSWORKS en Twitter e Instagram para ver cómo los clubes se están activando en la comunidad. Además, las camisetas de Soccer For All están disponibles para su compra en MLSstore.com y un porcentaje de las ganancias beneficia a MLS WORKS y a los socios benéficos de los clubes locales.

En asociación con la US Soccer Foundation, la liga y sus clubes han estado construyendo mini canchas de Safe Places to Play en las comunidades de la MLS desde 2015. Como parte de la semana Soccer For All, la MLS celebrará las colaboraciones en sus mercados locales para apoyar a su Everyone's Game y muestra los esfuerzos colectivos de jugadores, clubes y socios para resaltar la importancia de la equidad en el juego y brindar un mayor acceso a los jóvenes de comunidades marginadas para jugar y aprender habilidades fundamentales para la vida.