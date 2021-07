San José no gana pero logró arrebatarle un punto a Minnesota

El San José tomó la iniciativa del encuentro, era el más necesitado pues no les ha ido nada bien en la temporada, no obstante, los locales poco a poco fueron recuperando terreno, comenzaron a tomar el control del balón y desarrollaron su juego sobre todo por las bandas en busca de la igualada que no tardó en llegar y en el último disparo del primer tiempo Brent Kallman aprovechó un rebote tras un tiro de esquina y con un potente zurdazo empató el encuentro.