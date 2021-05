San Jose y Seattle captan toda la atención esta noche en MLS

TORONTO FC vs COLUMBUS SC Miércoles, 12 de mayo (7 pm ET - ESPN+) Exploria Stadium - Orlando, Florida

El historial de este duelo (¿Recuerdan la 'Trillium Cup'?) es bastante favorable a Toronto FC en los últimos años. Pero la versión 2021 del conjunto escarlata parece un ensayo de lo que Chris Armas quiere conseguir de su equipo en el futuro, enfrentando a un Columbus SC que estrena denominación y que ha mostrado mejores cosas en la temporada regular de MLS . Es posible, aunque no seguro, que el venezolano Yeferson Soteldo se estrene como titular esta noche.

Ambos equipos vienen de ser eliminados en la Liga de Campeones de Concacaf . Toronto viene de perder claramente en su visita a New York Red Bulls , mientras que Columbus se impuso a D.C. United por 3-1, incluyendo un golazo de Lucas Zelarayán .

INTER MIAMI CF vs CF MONTRÉAL Miércoles, 12 de mayo (7:30 pm ET - ESPN+) DRV PNK Stadium - Fort Lauderdale, Florida



PHILADELPHIA UNION vs NEW ENGLAND REVOLUTION

Miércoles, 12 de mayo (7:30 pm ET - ESPN+)

Subaru Park - Chester, Pennsylvania