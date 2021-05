Cade Cowell, la fuerza del gol seguida por México y Barcelona

Sin embargo, en San Jose Earthquakes destacan su mentalidad por sobre todas las cosas. "Eso es lo que me entusiasma mucho sobre él", dijo el entrenador Matías Almeyda . "Hablo con él frecuentemente. Es un jugador humilde. Humilde desde el corazón. Escucha, quiere aprender, hace preguntas. Eso me hace pensar que será un gran jugador. Pero tienen que entender que eso lleva tiempo".



Sin embargo, Cowell no descarta completamente lucir algún día la camiseta mexicana. "Se trata de quien me pretenda más y cómo encajo de la mejor manera en su sistema", dijo recientemente el jugador. "No me han mirado de México, pero Estados Unidos ha sido genial conmigo".