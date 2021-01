El Salón de la Fama del Fútbol de EEUU anunció a sus candidatos

Hay varios jugadores en su primer año de elegibilidad, incluidas las selecciones de MLS Best XI Victor Bernardez (2012), Bobby Boswell (2006 y 2014), Jon Busch (2008), Shalrie Joseph (2005, 2007-2009), Sebastien LeToux (2010) y Javier Morales (2010). También en su primer año de elegibilidad están los ex jugadores incondicionales de la MLS y de la selección masculina de Estados Unidos Maurice Edu y Oguchi Onyewu.