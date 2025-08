“Bueno, primero era esto que había dicho yo no, que eran charlas informales con Leo de tener ese sueño de jugar juntos en un club. Después me tocó a mi irme al Mundial de Clubes y luego vacaciones. Y ahí un poco me desconecté de la situación dejándosela al Inter Miami y al Atlético de Madrid. Me fui enterando con el correr de los días que empezaba a tomar forma. Así que bueno, fue paulatinamente la manera en la que me fui dando cuenta que podía hacerse realidad”.