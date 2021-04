¿LAFC o LA Galaxy? ¿Qué equipo prefiere Robert Lewandowski?

"¿Jugar en Estados Unidos?", se preguntó Lewandowski. "No se qué significa eso en cuestión de tiempo para mí ni cuándo podría ocurrir", expresó el delantero. "Por supuesto, se mucho de MLS porque algunos futbolistas polacos y alemanes jugaron allí, y me hablan sobre el estilo de vida y MLS, y cada año van mejorando. Significa que quieren ser mejores, y no sé qué significa eso exactamente para mí, pero diría que estoy muy feliz en el Bayern y no pienso tanto en el futuro".