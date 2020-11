Portland Timbers se ilusiona con poder alzar un nuevo trofeo

Este mismo año, Portland Timbers ganó el Torneo Especial MLS is Back, y el domingo (10 pm ET) recibirá a FC Dallas en su partido de la Primera Ronda de la postemporada.

“Sí, y no solo en México, en los otros países en los que he jugado también he tenido la oportunidad de jugar en playoffs”, dijo Chará. “Y sí, me va a ayudar. Sabemos que los equipos se preparan de manera diferente para este tipo de juegos y nosotros, como jugadores, debemos estar preparados para eso. No podemos dejar que el otro equipo se aproveche y debemos aprovechar cualquier oportunidad que tengamos”.