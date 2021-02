Concentrado en la Liga de Campeones, Portland trabaja en pretemporada

Después de ganar el Torneo MLS is Back en 2020 y luchar contra una serie de lesiones en jugadores clave para entrar en forma a los playoffs, Portland está listo para construir más este año.

"No veo límites para este equipo", dijo el atacante Jeremy Ebobisse a los medios de comunicación de manera sucinta en una conferencia de prensa virtual.

No comenzarán la temporada con su equipo completo, ya que se espera que Niezgoda esté fuera hasta el verano, pero Savarese proporcionó una actualización positiva sobre la recuperación de Blanco de un desgarro del ligamento cruzado anterior, aunque no estableció una fecha de regreso firme.

"Seba es una persona increíble, su ética de trabajo es increíble", dijo Savarese . "Se esfuerza todos los días para asegurarse de que pueda regresar lo antes posible, pero debemos tener cuidado y ser conscientes de que no ha jugado en un largo tiempo. Tenemos que ser cautelosos, pero él se acerca cada vez más. Es emocionante."

Ebobisse y Eryk Williamson probablemente no estarán con Portland durante la totalidad de sus preparativos de pretemporada.

Es la primera instancia de muchas que Portland (y la mayoría de los otros clubes de la MLS ) no contarán con algunos habituales.

Ebobisse y Williamson no son los únicos asiduos internacionales del club y con tantos torneos en un calendario comprimido de 2021 que recupera el tiempo perdido de 2020, la gran mayoría de los equipos de la MLS se están preparando para períodos sin regulares. Andy Polo suele ser convocado por Perú , Felipe Mora ha jugado para Chile , Yimmi Chara ha estado al margen de la escuadra colombiana y se espera que Bravo esté en los Juegos Olímpicos con Argentina , a quien ayudó a guiar a la clasificación, por nombrar algunos. .

La clasificación olímpica y el torneo final en sí no requieren que los clubes de todo el mundo liberen a sus jugadores. En teoría, Portland podría rechazar la convocatoria para que los jugadores tuvieran que quedarse en el club y no perderse partidos. Es por eso que estrellas de la selección de Estados Unidos elegibles por edad como Tyler Adams, Christian Pulisic, Gio Reyna y Weston McKennie no estaban en el equipo preliminar.