Phil Neville: "Higuaín y Pizarro se preparan para una gran temporada"

La pretemporada sigue en marcha para Inter Miami CF , que el fin de semana enfrentará a Miami CF (en la USL) en un esperado partido de preparación. El entrenador Phil Neville no se concentra mucho por el momento en detalles, más allá de la entrega de sus jugadores. En especial, de figuras como Gonzalo Higuaín y Rodolfo Pizarro .

"No hay una actualización sobre lo de Blaise. No puedo darle nada nuevo sobre Blaise", agregó, para definir la actual situación de Blaise Matuidi, y su fichaje analizado por Major League Soccer. "Sobre Gregore, Ryan (Shawcross) y Joevin (Jones) -nuevos fichajes extranjeros de Inter Miami- estamos esperando por sus visas. Ojalá que a fines de marzo puedan estar con nosotros. Por el Covid todo parece tomar el doble de tiempo. A fines de mes tendremos a todos aquí. Con respecto a Nico Figal, lo veo como central y lateral por izquierda. Estamos muy impresionados con él. Lo miras a la cara y encuentras a alguien a quien no te gustaría enfrentarte", respondió en un rápido análisis del jugador argentino.