"Por calidad e influencia, Pizarro puede ser vital para Inter Miami"

Neville -que se estrena como entrenador en MLS en este segundo año de Inter Miami - no oculta su satisfacción por el momento que vive. "Estoy inmensamente orgulloso. Llegué 3 o 4 semanas atrás y aún hoy, cuando llego a este edificio veo el estadio, el complejo... me hace sentir parte de algo realmente especial. Eso no ha cambiado. El recibimiento que nos han dado todos -jugadores y personal- es algo que un entrenador busca. Todo el mundo está haciendo y diciendo lo correcto. Esta temporada tiene que ser mejor y cada uno es responsable por sus actuaciones individuales. Esperamos mucho más de los jugadores. Hemos alzado las expectativas".



"Me siento cómodo hablando español", aclaró, luego de tener varios intercambios de palabras en nuestro idioma con diferentes jugadores del plantel. "Y eso es lo más importante. Es como todo, cuando hablas para una cámara te pones tenso y nervioso, pero en la cancha siempre existe un idioma futbolístico en común, ya sea español, italiano o inglés. Y yo me siento cómodo con eso. Tenemos dos o tres jugadores que necesitan traductores todavía, pero no creo que eso sea un problema este año. Para hablar al grupo intentamos usar un idioma universal como el inglés y después de la reunión reforzar el mensaje para aquellos que no lo hayan entendido. El entendimiento es vital, lo que hemos aprendido del año pasado es que la comunicación tiene que ser mejor".