Video Juvenil del Tricolor Sub-20 es elegido el mejor en la MLS 2025

El mexicano de 20 años de edad y jugador de Seattle Sounders, Obed Vargas, fue elegido como el mejor jugador Sub-22 de la MLS 2025 de una lista de 22 futbolistas que militan en la liga de Estados Unidos este año.

El futbolista participa en la actualidad con la Selección Mexicana Sub-20 que juega el Mundial de la categoría en Chile 2025 y que se instaló en Cuartos de Final tras eliminar al anfitrión.

PUBLICIDAD

Obed Vargas ha jugado lo cuatro partidos disputados por México Sub-20 hasta el momento, además de que formó parte del histórico título de su club en la Concacaf Campions Cup de 2022 cuando vencieron a Pumas de la Liga MX.

Además, conquistó la pasada Leagues Cup en la que vencieron como titular al Inter Miami de Lionel Messi, con lo que poco a poco ha atraído los reflectores de otros equipos de cara al mercado de invierno.

Si bien es originario de Anchorage, Alaska, Obed Vargas cuenta con la nacionalidad mexicana y forma parte del combinado nacional Sub-20, además ha sido convocado a la Selección Mexicana Sub-23 durante la ventana de septiembre de 2024 para un campamento de entrenamiento y amistosos.

Asimismo, disputó nueve partidos con la Selección de Estados Unidos en varias categorías antes de aprovechar su único cambio de federación para jugar en México. Además, de que fue considerado para el Juego de Estrellas de la MLS de 2025.