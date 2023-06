NYCFC no encuentra el camino al gol y las victorias

El último triunfo de New York City FC se produjo el 22 de abril, en un partido como local en Citi Field ante FC Dallas, que finalizó con un marcador final de 3-1. Desde ese entonces -sumando la eliminación en la U.S. Open Cup a manos de FC Cincinnati- perdieron frente a Toronto FC, Charlotte FC, New York Red Bulls, Philadelphia Union y FC Cincinnati, además de igualar ante Orlando City SC y contra New England Revolution (el sábado por la tarde, sin goles, en el Yankee Stadium). Son ocho partidos consecutivos (entre la temporada regular y el torneo de eliminación directa) en los que el cuadro azul-cielo no celebra un partido ganado.