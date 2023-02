"Nuestro Fútbol, Nuestra Manera": llega la campaña 2023 de "Our Soccer"

La campaña "Our Soccer, Our Way" ("Nuestro Fútbol, Nuestra Manera") pone énfasis en lo que se ve y lo que se escucha durante un partido de la MLS, además de la cultura y la forma en la que los aficionados alardean en apoyo de sus equipos. También captura el interés en el fútbol en Estados Unidos y Canadá luego de la Copa del Mundo de la FIFA de 2022, celebrando el poderoso impulso dentrás de la liga y nuestro deporte.