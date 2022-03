Visitas complicadas para LA Galaxy y LAFC en la Semana 3 de la MLS

Toronto FC encendió todas las alarmas una semana atrás, cuando fue aplastado en el BMO Field por un brillante New York Red Bulls, que lo goleó por 4-1. Varias debilidades del cuadro escarlata quedaron expuestas ante el conjunto taurino. De los canadienses dependerá corregirlas, y a Columbus le corresponderá tomar o no el ejemplo fijado días atrás por RBNY. El conjunto entrenado por Bob Bradley no podrá contar para este encuentro con el defensor y Jugador Franquicia mexicano Carlos Salcedo, suspendido por el Comité Disciplinario de la MLS.