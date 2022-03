Charlotte FC congregó más gente que Barcelona y Manchester United

1. Liverpool vs Chelsea (27 de febrero - Wembley Stadium) 85.512 espectadores

2. Charlotte FC vs LA Galaxy (5 de marzo - Bank of America Stadium) 74.479 espectadores

3. Barcelona vs Atlético de Madrid (6 de febrero - Camp Nou). 74.221 espectadores

4. Barcelona vs Napoli (16 de febrero - Camp Nou) 73.525 espectadores

5. Manchester United vs West Ham (22 de enero - Old Trafford) 73.130 espectadores