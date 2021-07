Cinco historias a seguir en la Semana 12 de MLS, que comienza hoy

El triunfo 1-0 de LAFC sobre Real Salt Lake del sábado fue apenas su segunda victoria en sus últimos 17 encuentros como visitante (5 empates, 10 partidos perdidos) y puso fin a una racha de ocho encuentros fuera de casa sin victorias (dos empates, 6 derrotas). El conjunto de Bob Bradley no ha ganado partidos consecutivos como visitante desde que superara fuera del Banc of California Stadium a New England y Real Salt Lake en agosto de 2019.