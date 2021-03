MLS NEXT se expande y anuncia admisiones tempranas de cara a la temporada 2021-2022

NUEVA YORK (4 de marzo, 2021) – MLS NEXT anunció el jueves la incorporación de cinco clubes de fútbol juvenil de cara a la temporada 2021-2022. Los cinco nuevos integrantes, Hoover-Vestavia Soccer (HVS), Lou Fusz Athletic, Texas United, Tormenta FC y Wake Futbol Club, se unen a MLS NEXT a través del proceso de admisiones tempranas.

Los cinco clubes se suman a una impresionante lista de clubes de expansión que fue anunciada en agosto de 2020 y que debutarán en la temporada 2021-2022, y cuenta con St. Louis City Academy, Albion SC Las Vegas y Las Vegas Sports Academy. MLS NEXT ahora alberga 118 clubes, 521 equipos y más de 11,000 jugadores.

Los clubes interesados en solicitar admisión aún pueden presentar su solicitud aquí . Los clubes que sean selectos a través de admisión regular se darán a conocer en mayo y los que sean puestos en lista de espera en julio. El personal de MLS NEXT continuará revisando las solicitudes antes de la próxima temporada de otoño, a la vez que se adhiere a un estricto conjunto de requisitos previos. Los clubes serán evaluados en base a la implementación de una filosofía de fútbol definida, la calidad del cuerpo técnico, el historial de producción de jugadores de gran nivel y la profesionalidad del entorno diario. También es de vital importancia la capacidad del club para brindar opciones de bajo costo o libre de costo para que los jugadores participen en los equipos de MLS NEXT, creando oportunidades para un grupo de jugadores más inclusivo.

La asociación líder en la industria entre adidas y Major League Soccer continúa impulsando la evolución del desarrollo de los jugadores. Adidas no solo proporcionará el balón oficial para todos los partidos de MLS NEXT, sino que también se asociará con MLS para promover el fútbol en Norteamérica y crear una atmósfera que apoye a los jóvenes jugadores en el camino profesional.

El programa, MLS NEXT, cuenta con competiciones en seis grupos de edad: sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17 y sub-19. La lista completa de clubes miembros se puede encontrar AQUÍ y más información sobre MLS NEXT está AQUÍ . En las próximas semanas se brindarán más detalles sobre la próxima temporada 2021-22 de MLS NEXT.