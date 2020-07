MLS is Back ya tiene preparados sus enfrentamientos de octavos de final

Los octavos de final del Torneo Especial MLS is Back ya tienen a sus 16 equipos participantes, fechas de partidos y enfrentamientos.

- El vencedor del partido entre Philadelphia Union y New England Revolution jugará ante el ganador de Sporting Kansas City vs. Vancouver Whitecaps FC;

- El conjunto que se imponga en el partido entre Orlando City SC y Montréal Impact deberá enfrentarse al ganador de Seattle Sounders FC vs. LAFC;

ORLANDO CITY SC vs. MONTRÉAL IMPACT Sábado 25 de julio (8 pm ET | ESPN Deportes)

Se enfrentan dos clubes que han dado los primeros pasos en 2020 con nuevos entrenadores. 'Los Leones' de Óscar Pareja se medirán al Impact de Thierry Henry. Las alentadoras actuaciones de ambos equipos en MLS is Back nos alientan a pensar que el del sábado puede ser un buen choque.

Montréal Impact: El equipo canadiense terminó llegando a los cuartos de final gracias a su única victoria en la fase de grupos por 1-0 ante D.C. United, que le permitió clasificar como uno de los Mejores Terceros. Con tres de los cuatro goles del Impact en MLS is Back, el jugador a seguir en el Impact es Saphir Taider.

Historia de la serie: Montreal tiene la ventaja de la serie, con un récord de 6 victorias, 4 derrotas y 2 derrotas contra Orlando. Esta será la primera reunión de ganar o irse a casa entre las dos partes, dado que Orlando aún no ha clasificado para los Playoffs de MLS y ambos equipos compiten en copas nacionales separadas.

PHILADELPHIA UNION vs. NEW ENGLAND REVOLUTION

Sábado 25 de julio (10:30 pm ET | ESPN Deportes)