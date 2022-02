MLS enfatizará la conciencia, la educación y la celebración durante el Black History Month

Al dar inicio al Black History Month, la presidenta de operaciones comerciales de D.C. United, Danita Johnson, será la oradora principal esta noche, 1 de febrero, en un seminario web titulado "Kickin' it 100: How to Create Your Own Path, Personally and Professionally". El evento, presentado por MLS WORKS, la plataforma de responsabilidad social de Major League Soccer, y National Coalition of 100 Black Women, Inc. (NCBW), será organizado por FOX y la analista de San Jose Earthquakes, Danielle Slaton, y se transmitirá por Facebook Live en todo el país.