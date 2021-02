Los aficionados diseñaron la camiseta secundaria de Philadelphia

“El nuevo uniforme es realmente de los fanáticos. Los aficionados querían colores influenciados por las banderas del Valle de Delaware , un diseño inspirado en la innovación nacida en nuestra ciudad, y querían impactar al mundo del fútbol ”, dijo Doug Vosik , director de marketing de Philadelphia Union . “Este equipo es Philadelphia. El lugar valiente, hermoso, diverso y creativo que todos amamos. Como nativo de Filadelfia y poseedor de un boleto de temporada original años antes de trabajar en el Union, no he tenido un momento más orgulloso de unir a nuestra comunidad para dar forma al futuro de nuestro club ".

El kit Blue and Yellow Union, o el kit "BY | U", presenta una base azul con un patrón de relámpago tonal con detalles en amarillo perno que dan vida a lo que podría llamarse el experimento científico más famoso de la historia. El rayo es impredecible, pero golpea con una velocidad y un poder repentino que electrifica todo a su paso. Esto simboliza el estilo de juego único y enérgico del Union.

El kit 2021 "By | U" se reservará el 3 de febrero a las 10:00 a.m. ET exclusivamente para los asistentes a la experiencia de lanzamiento del kit. Saldrá a la venta en MLSStore.com y Adidas.com el 5 de febrero a las 10:00 a.m. ET. Por cada camiseta reservada en la ventana exclusiva o comprada en la experiencia de lanzamiento del kit el 5, 6, 8 y 12-14 de febrero, el patrocinador oficial de la camiseta, Bimbo, donará cinco barras de pan Artesano, hasta 2.500 barras, a la población de Chester con inseguridad alimentaria a través de CityTeam.