MLS anuncia actualización en la clasificación a Playoffs de 2020

La MLS también confirmó que la temporada regular concluiría en Decision Day el 8 de noviembre y que los partidos no se programarán durante la fecha FIFA. Debido al número limitado de fechas de partidos restantes, no todos los clubes podrán jugar todos los partidos programados originalmente esta temporada. Si bien los 14 equipos de la Conferencia del Este están en camino a completar los 23 partidos de la temporada regular, los 12 equipos de la Conferencia del Oeste no terminarán la temporada regular con la misma cantidad de partidos jugados.

Además del partido aplazado entre Minnesota United y FC Dallas originalmente programado para el 14 de octubre, los siguientes partidos aplazados de Colorado no serán reprogramados: vs. Sporting Kansas City (inicialmente programado para el 27 de septiembre y reprogramada después para el 21 de octubre), vs. Los Angeles Football Club (programado para el 7 de octubre), vs. LA Galaxy (programado para el 10 de octubre), vs. Seattle Sounders FC (programado para el 14 de octubre) y vs. Real Salt Lake (programado para el 18 de octubre). El partido Colorado Rapids contra Portland Timbers originalmente programado para el 3 de octubre se jugará el 4 de noviembre a las 10 p.m. ET como se anunció anteriormente.