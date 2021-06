Dueño de Loons no quiere despedir al entrenador: "Sería una locura"

“Al final, si confías en la gente que tienes, lo aceptas, lo respetas. No significa que no lo desafíes", dijo McGuire sobre el comienzo lento de temporada. "Creo que a medida que nos educamos más y vemos más, vemos la calidad del juego que se ha producido. Sabes que no es un naufragio. ... [Se trata de] reaccionar ante situaciones a las que necesitas reaccionar, pero no exagerar con cosas [sin] lógica. Eso no significa que no te afecte. 'No, eso es lo que es.' Ninguna posibilidad."