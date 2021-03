Milton Valenzuela: "Representar a tu país es el sueño más grande"

Milton Valenzuela no perdió tiempo para llamar a su familia después de enterarse de su convocatoria a la selección Sub-23 de Argentina .

"Fue una experiencia hermosa que nunca olvidaré en mi vida. Usar la camiseta de la selección nacional es algo que te llena de orgullo", dijo. "Si bien no lo hicimos tan bien en la Copa del Mundo , aprendí que no tienes muchas oportunidades, así que cuando las obtienes tienes que aprovecharlas al máximo. De esa manera, cuando terminas con las oportunidades, ganas".

"Mi forma de jugar ha cambiado mucho desde [la Copa Mundial Sub-20]. Con el tiempo ganas experiencia. En los partidos, comienzas a ver cosas [en el juego] que no notas cuando eres más joven. Yo creo que soy un jugador más inteligente, se podría decir, más organizado, que entiende mejor el juego. No soy perfecto, pero creo que en el aspecto táctico he mejorado”.