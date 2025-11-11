Messi hace brutal revelación sobre su retiro en MLS y no en Barcelona

Cada vez que puede Lionel Messi expresa su pasión y amor por el Barcelona, el club de su vida; incluso recientemente aprovechó su visita a España con la selección argentina para escaparse al Camp Nou y tomarse unas nostálgicas fotografías.

En su reciente entrevista con el medio español Sport, Messi habló sobre su polémica salida del Barcelona y reconoció que, aunque extraña jugar en el club culé, así como su vida en la ciudad catalana, siempre prensó vivir el final de su carrera en Estados Unidos.

“Es una sensación rara el haberme ido, por cómo se dio todo, terminé jugando mi último año sin gente por la pandemia después de haber estado ahí toda la vida”, comenzó diciendo.

Luego, Messi sorprendió al revelar cómo imaginaba su futuro: “No me fui como lo imaginaba, como soñaba, me imaginaba jugando toda mi carrera en Europa y en Barcelona, y después sí venir para acá (MLS) como hice porque era mi pensamiento, lo que quería”.

Para rematar el tema de su salida del Barça, el futbolista del Inter Miami recordó que su despedida fue “un poco rara”, pero sabe que “el cariño de la gente siempre va a estar”.

Tras su concentración en Alicante, Lionel Messi y la Albiceleste viajarán a Angola para enfrentar a la selección africana el viernes 14 de noviembre en el Estadio 11 de Novembro de Luanda que tiene una capacidad para 48 mil 500 aficionados.

Posteriormente, Messi volverá a Estados Unidos para reportar con el Inter Miami y preparar el partido ante Cincinnati en las Semifinales de Conferencia de la MLS tras eliminar a Nashville, serie en la que el argentino anotó cuatro goles.