"Es una gran persona, con alguien que te vas a divertir mucho, es un personaje de los buenos, me encanta hablar con él, las pocas veces que coincidimos siempre hablamos, nos reímos, es difícil no reírte con Herrera y me gusta mucho como persona, me da buenas vibras y como jugador todos vemos la calidad que tiene.

"Me encantaría poder jugar con él, tener la oportunidad que él te dé esa libertad o esos balones tan buenos, jugar y enfrentar gente así es positivo y estamos con muchas ganas".

El delantero del LAFC habló en conferencia de prensa previo a este encuentro que definirá a un finalista a la MLS Cup que se jugará el sábado 9 de diciembre.

"Va a ser un gran partido, es un equipo que juega muy bien, que propone todo rato, que quiere el balón, que tiene jugadores de alta calidad como Herrera que es su líder, ahí me emociona, pero al final quiere decir que los dos vamos a querer jugar bien, ganar y vamos a intentar que sea un buen espectáculo".

Vela reconoció que en esta temporada 2023 con LAFC jugó en una posición no tan habitual, esto ante el cuestionamiento de los pocos goles o asistencias como en campañas previas.

"Al final uno se tiene que adaptar, saber que puede aportar o donde puede, lo más importante es dar tu máximo esfuerzo, habré tenido otros años con más goles, asistencias, pero en este me siento bien... hemos intentado ayudar al equipo, jugué todo el año en una posición que no es la mía, eso lo hace más complicado, tienes que adaptarte".

CARLOS VELA RECONOCE MÚLTIPLES ERRORES EN SU CARRERA



Carlos Vela aceptó que en sus primeros años como futbolista cometió muchos errores, mismos que reconoció y que aseguró le hicieron llegar a ser mejor jugador y persona.

"No tenemos tanto tiempo para hablar de todos mis errores, pero me fui muy joven, me tocó vivir lejos de mi familia, de mi casa y quieras o no fue aprendiendo de la vida como fui pudiendo, cometí errores que me han hecho mucho mejor persona y jugador, que valoras todo lo que has hecho en tu carrera.

"Siempre te dicen 'no hagas esto, haz esto', la gente grande, pero uno siempre joven hace lo que no debe o lo que cree más divertido pero que no es lo mejor a la hora del trabajo, del futbol... si algo hice durante toda mi carrera es siempre ser fiel a lo que yo quería, no dejarme llevar por lo decían o querían que hiciera, pude decidir para bien o para mal todos mis momentos".

