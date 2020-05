"Me sorprendí al sentirme tan bien por regresar a una cancha"

"Fue fantástico. Conducir esta mañana hasta nuestro centro de entrenamiento se sintió genial. No tuvimos demasiadas cosas para hacer últimamente en términos de fútbol, así que estas son noticias esperanzadores y muy necesarias", comentó el defensor.



"Tenía dudas esta mañana antes de la sesión, sobre entrenar de manera individual, mantenerme en el cuadrante asignado. Me preguntaba qué podría obtener de ese ejercicio... Y me sorprendió lo bien que me sentí al estar de regreso en una cancha. Fue una cosa tremendamente positiva".