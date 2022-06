"Esto es increíble", dice Matt Turner antes de despedirse de New England

"Estoy enfocado en decir adiós a estos aficionados, que tienen un lugar especial en mi corazón", expresó Turner. "Me dieron la bienvenida a este equipo, me hicieron sentir como una estrella, incluso cuando jugaba para Richmond Kickers (de la USL League One). Ha sido difícil con el COVID no tener la oportunidad de estar con cada uno de ellos, ni firmar tantos autógrafos tan frecuentemente. Espero poder rectificar todo eso el domingo e irme en buenos términos".