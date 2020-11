Matías Almeyda: "Entregamos hasta la última gota de sudor"

Una soberbia actuación de Tim Melia -portero de Sporting Kansas City- privó a San Jose Earthquakes de seguir avanzando en los Playoffs de la temporada 2020 de MLS. El cancerbero del conjunto entrenado por Peter Vermes prevaleció en la definición por penales y dejó al conjunto del Matías Almeyda eliminado.

"Quisiera felicitar a Kansas, porque clasificó", expresó Almeyda en la conferencia de prensa posterior al partido, en la que expresó que tomará unos días para analizar su futuro.



"Lo que dije a los jugadores es lo que siento. Siento que entregamos hasta la última gota de sudor hasta el último segundo. Fue un año positivo; participamos de dos torneos y en ambos competimos. En un momento parecía que San Jose estaba muerto y resurgió. Y hoy, en un partido frente al primero de la Conferencia, en los 120 minutos de juego hicimos un excelente partido", valoró 'el Pelado.

"El fútbol tiene estas cosas de los penales; a veces te juegan a favor, otras veces en contra por virtud del rival (en este caso, su arquero, que fue el mejor jugador en la cancha), pero agradecí a los jugadores por estos dos años que llevo con ellos. Y les agradezco este año de dificultad para cada ser humano, porque siento que he sacado lo mejor de cada uno de ellos. Y ellos hayan hecho que yo me convierta en un mejor entrenador".

"Fue un año complicado por este tema de la pandemia", analizó Matías Almeyda. "Nosotros vimos la posibildad de jugar el torneo de Orlando; no podíamos entrenar en nuestra casa, nos tuvimos que ir antes hacia Orlando. Hicimos un gran torneo, cubrimos las expectativas nuestras y las de mucha gente que quizás nos veía lejos de poder competir. Cuando continuó la temporada regular tuvimos momentos de dificultad, en los que recibimos muchos goles y no podíamos ganar. Y fue un tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Por eso remarco este tipo de mentalidad, que entre todos fuimos cambiando. En definitiva fue un buen año, por como lo cerramos. Puedes irte de un torneo, pero lo importante es cómo te vas. El año pasado no pudimos ganar uno de los últimos 10 u 8 encuentros, y por eso no entramos a los Playoffs. En este torneo el equipo mejoró, futbolísticamente y con respecto a la concentración, mejoró como grupo. No deja de ser un año de crecimiento, m´as allá de que nos quedamos con las ganas de poder seguir el torneo".

"Me voy tranquilo [de los Playoffs], porque dimos hasta lo que pensaba que no podíamos dar. Porque hoy quedé feliz al ver a nuestros jugadores jugar al fútbol. Cómo intentaron, como se entregaron todos. No solo en este partido, sino que desde hace un mes y medio que están jugando bien al futbol. Es difícil que se pudiera dar más", reconoció el exentrenador de Chivas de Guadalajara. "Todos nos entregamos al máximo, hemos luchado con nuestras armas, de diferentes maneras. La manera en la que nos vamos del torneo es muy digna. Por combatir, por no rendirnos nunca. En líneas generales, soy un agradecido a estos jugadores".

