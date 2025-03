Aunque no confirmó si será o no titular en el encuentro por la Jornada 6 de la temporada regular de la MLS , el ‘Jefecito’ resaltó que si este viernes se entrenaba sin problemas con el resto del grupo será convocado para el compromiso del fin de semana.

“ Leo está bien, si no pasa nada raro seguramente este convocado ", afirmó el técnico argentino a los medios en el último entrenamiento.

“El futbol no se puede dividir entre ataque y defensa, es un todo, tenemos que hacernos fuertes en defensa, ser un equipo compacto, que genere confianza, más allá de que a todos le gusta ver equipos vistosos estoy convencido que los campeonatos los ganan los defensas. No significa que no nos preocupamos por el ataque”, dijo.