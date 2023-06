'Made in MLS': EE.UU. anuncia su convocatoria para la Copa Oro 2023

Estados Unidos competirá en al Grupo A de la Copa Oro

- 24 de junio - vs Jamaica - 9:30 pm ET (FS1, Univision) | Soldier Field (Chicago, Illinois)

- 28 de junio - 9:30 pm ET - rival a confirmar - (FOX, Univision) | CITYPARK (St. Louis, Missouri)

- 2 de julio - vs Nicaragua - 7 pm ET (FOX, Univision) | Bank of America Stadium (Charlotte, North Carolina)