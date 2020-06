Los fans de Minnesota United lideran la sanación y la lucha contra el racismo

La vida ha recuperado cierta apariencia de normalidad para Abe Opoti y sus vecinos después del dolor, la agitación y el estrés desatados por el asesinato de George Floyd y las protestas y disturbios resultantes.

"No sé si se puede llamar normal al COVID, pero las cosas han vuelto mucho más a ese tipo de ritmo", explicó Opoti, presidente de la organización de seguidores Wonderwall de Minnesota United, quien además es residente del vecindario Kingfield de Minneapolis, y dialogó con MLSsoccer.com. “No estamos haciendo cosas como antes, como barrer el callejón en busca de dispositivos incendiarios ocultos en los arbustos y demás, y no tenemos Blackhawks [helicópteros militares] volando lo suficientemente bajo como para sacudir las ventanas de nuestro lugar. No tenemos autos corriendo por la noche.

“Duermo normalmente de nuevo, lo cual es muy agradable en lugar de preocuparme por el gas lacrimógeno que se filtra en las ventanas. Y ahora son solo fuegos artificiales en lugar de, ¿fueron disparos? Espera, no, eso fue un petardo. "O" así es como suena el gas lacrimógeno ", cosas así".

Es similar para el también simpatizante de los Loons, Rodrigo Sánchez-Chavarría y su familia, que viven en Frogtown, justo al este del Allianz Field, el estadio de Minnesota United FC en St. Paul.

"Durante la primera semana después de las protestas, no dormí", dijo. "Me quedé en el porche hasta las tres o las cuatro de la mañana, enviando mensajes de texto a vecinos y otras personas, amigos de mi comunidad, solo era una especie de vigilancia vigilante porque teníamos miedo de que sucedieran cosas, en cierto sentido, de personas de afuera ”.

"Nosotros, como aficionados, podemos contribuir en esta lucha contra el racismo"



Los residentes de las Ciudades Gemelas limpiaron gran parte de los escombros y comenzaron el proceso de reconstrucción después de que más de 500 millones de dólares en daños a la propiedad se mantuvieron durante una semana de disturbios. Tomará mucho más tiempo abordar el trauma psicológico, las fallas e injusticias expuestas, muchas de las cuales fueron décadas en desarrollo.

Minnesota United tiene la intención de participar en ese proceso de curación, y también lo hace la comunidad que ha crecido alrededor del club y la cultura de sus seguidores, cuya abrumadora mayoría defiende con orgullo los principios de tolerancia, igualdad, justicia y diversidad. Y para los partidarios de color de Loons como Opoti, la lucha, y las apuestas, son particularmente profundas.

"Histórica, tumultuosa, revolucionaria, estresante, estas son algunas de las palabras que me vienen a la mente", dijo Eric Silva Brenneman, copresentador del MN Futbol Show y miembro del grupo de seguidores Dark Clouds desde sus inicios, cuando el equipo profesional local se llamaba Thunder y jugó en un campo de la escuela secundaria en St. Paul.

"Sí, nosotros, como aficionados, podemos contribuir en esta lucha contra el racismo, y quiero decir, en este punto, es fascismo, seamos totalmente honestos, e injusticia".



Debido a los largos y fríos inviernos de Minnesota y al cierre temporal de MLS debido al coronavirus, MNUFC no ha jugado un partido en casa desde los Playoffs de 2019, privando a sus fanáticos de la experiencia colectiva unificadora de una jornada de fútbol en casa. Eso no ha impedido que el caleidoscopio de grupos de simpatizantes de los Loons haga sentir su presencia, ya sea participando en protestas callejeras, coordinando iniciativas de caridad o recogiendo las piezas después de que los ánimos hirvieron y llevaron a la destrucción.

"Vivo en uno de los barrios que quedaron devastados, y al día siguiente hubo muchos saqueos e incendios", relató Elisa Vicuña, otra fanática de Minnesota United y residente de Midway. “Los partidarios se presentaron al vecindario [que] no vivía allí, para ayudar a limpiarlo y cuidarlo. Así que definitivamente hay una muestra de los grupos de seguidores de "Oigan, ustedes importan, lo que nos está pasando nos importa y no vamos a hacer la vista gorda".

Silva Brenneman dijo: “Creo que fue el sábado de la primera semana que salimos con cepillos y escobas, limpiamos mucho el vidrio y conseguimos que los escombros fueran centralizados y organizados. Porque como probablemente puedas imaginar, fue una situación difícil y desordenada ”.



Llama la atención que las Ciudades Gemelas, con su reputación de ideales progresistas, se convirtieron en punto de partida para la conversación nacional sobre el racismo y la brutalidad policial, y cada partidario afrodescendiente de MNUFC que habló con MLSsoccer.com tenía su propia lista de encuentros inquietantes o inciertos con la ley. aplicación en el medio oeste superior a lo largo de los años. Todos apuntaron a la persistente percepción de que las personas de color son percibidas como extraños en una región que alguna vez fue blanca como un lirio que ha acogido a un gran número de poblaciones de inmigrantes y refugiados en las últimas décadas.

"Crecí en una comunidad mixta real, comunidad de inmigrantes", dijo Sánchez-Chavarría. “Tengo amigos de Etiopía, amigos de diferentes partes del mundo. Pero aprendimos rápidamente cuando llegamos a ser adolescentes que cada vez que algo sucedía en el vecindario, éramos los primeros en hacer una pregunta. Como, "¿hiciste esto, viste esto?", Y siempre existe esta interacción con la policía ".

Opoti dijo: “Cada vez que ves a alguien vistiendo el uniforme, o el rojo y el azul parpadeando, te preguntas, ¿qué versión de esta interacción será? ¿Serán los policías los que conduzcan junto a manifestantes pacíficos rociándoles gas pimienta cuando ni siquiera estaban en su camino, cuando no se dio ninguna advertencia y no hay razón para hacerlo? ¿O va a ser uno de los policías estándar que realmente están allí para ayudar, quién no va a escalar la situación?

Unidos en el camino a seguir



Vicuña es de ascendencia chilena y creció en la vecina Dakota del Sur. Ella cree que experimenta menos perfiles debido a su tono de piel más claro, al menos en Minnesota, pero aún escucha cosas como "¿Qué estás haciendo en este vecindario?" Y "tu nombre parece que no eres de por aquí" de los agentes de policía . Con esa tensión en el fondo, la naturaleza multicultural del fútbol se convierte en algo más que un simple factor de bienestar.

"Debido a que [el fútbol] proviene de un entorno tan internacional, siento que es más ese crisol que la gente quiere pintar América", dijo Vicuña. “Tenemos que unirnos, porque todos apoyamos lo mismo y tratamos de impulsar un deporte que no era tan popular en los Estados Unidos hace 15 años, hace 20 años.

"No me siento como una extraña como latina", dijo sobre los seguidores de MNUFC. "¿Sabes a lo que me refiero? No parece que estemos afuera tratando de mirar hacia adentro, parece que somos parte de eso ”.

Como organización, el United organizó un mercado de agricultores libre en Allianz Field, organizó un concierto benéfico, lanzó un diseño de camiseta personalizada para recaudar fondos para organizaciones benéficas locales, donó a un fondo de ayuda del vecindario de Midway y estableció un centro de recursos en su sitio web para ayudar a los fanáticos, el personal y los jugadores a involucrarse.

La directiva de los Loons también ha brindado espacio para que los jugadores afroamericanos como Jacori Hayes y Ike Opara hablen en los canales de medios del club y amplíen sus publicaciones personales en las redes sociales. Ayudaron al primer equipo a realizar una demostración de apoyo al movimiento Black Lives Matter en una sesión de entrenamiento reciente y han realizado llamadas con jugadores de color para solicitar comentarios sobre lo que el club puede hacer mejor en estos temas.



Sus fieles más devotos reconocen esos esfuerzos y quieren que los Loons sigan yendo más lejos, incluso cuando reconocen que el club en sí puede enfrentar más obstáculos para participar en el activismo que un cuerpo dirigido por miembros como Dark Clouds, Red Loons, Dark Glitterati. y los muchos otros en la órbita de MNUFC.

"Lo que me gusta de los simpatizantes y las secciones y grupos de simpatizantes en este ambiente es que son progresistas", dijo Sánchez-Chavarría, "Y están dispuestos a luchar [por el cambio].

“Hay mucha historia en este vecindario en esta parte de St. Paul, y teniendo un equipo y un estadio en el medio, espero que uno de sus enfoques sea no solo hacer alcance, sino también se involucran en cosas que esta comunidad necesita ... un compromiso para comprender no solo la historia de estos vecindarios sino también comprometerse en el cambio para ellos ".

Espera que MNUFC ayude a difundir mensajes antirracistas a todos los niveles de la escena del fútbol local, especialmente a los niveles juveniles y de base, y fomente "conversaciones más profundas" sobre el camino hacia una sociedad más justa y equitativa. Silva Brenneman se encuentra entre un grupo de partidarios que presionan para, entre otras ideas, eliminar el himno nacional de las ceremonias previas al juego y finalizar el contrato de seguridad de MNUFC con la policía de St. Paul. Él dice que los partidarios se solidarizarán con jugadores como Opara que exigen un cambio en un nivel más amplio.

Opoti dijo que Wonderwall y sus miembros están manteniendo conversaciones con los funcionarios del club sobre el camino a seguir, y cree que su relación saludable a este punto proporciona una base sólida para que todos los involucrados puedan avanzar.

"Todos los grupos de aficionados de Wonderwall están detrás de esto y dicen: 'Vamos a seguir trabajando en estas cosas que han estado frenando a la gente'". Sí, eso es absolutamente una prioridad. Y si no es curativo, al menos muestra que ser parte de la comunidad es más que simplemente presentarse, mirar fútbol y luego irse ”, dijo.

"Todos los grupos de aficionados creen en hacer una diferencia, creen en efectuar un cambio en la comunidad", agregó. "Sí, originalmente estamos aquí para el fútbol, pero también estamos aquí para mostrar amor a la comunidad que nos ha mostrado tanto apoyo".