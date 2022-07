Lorenzo Insigne falló el penalti que le hubiera dado el triunfo a Toronto

Insigne y Federico Bernardeschi no pudieron tener el impacto que tuvieron la semana pasada con los Escarlatas cuando golearon sin piedad a Charlotte FC en suelo canadiense. El ex jugador del Napoli, además del penal, tuvo otra chance previa, pero el achique del arquero de los Revs le impidió anotar. Mientras que el ex Juventus reventó el palo con un disparo de larga distancia.