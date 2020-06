Lluvia de golazos latinoamericanos en la simulación de MLS

Con el anuncio del Torneo Especial 'MLS is Back' , el regreso del fútbol real en Major League Soccer está cada vez más próximo. Pero hasta que eso se produzca la liga sigue simulando sus partidos de temporada regular en la plataforma de FIFA 20 .

Portland Timbers 0 vs. Sporting Kansas City 1

Columbus Crew SC 2 vs. Chicago Fire FC 1

Orlando City SC 4 vs. New York Red Bulls 0

Toronto FC 0 vs. Montréal Impact 3

El Impact no lo pasó bien hasta ahora en estas simulaciones, pero un triunfo ante su máximo rival y como visitante hicieron que el padecimiento valiera la pena. Bojan Krkic fue el jugador más destacado en este encuentro virtual gracias a sus dos tantos.

D.C. United 1 vs. FC Cincinnati 2

Houston Dynamo 0 vs. Atlanta United 1

Colorado Rapids 0 vs. LAFC 0

No mucho que decir aquí. Con cuatro tiros totales a portería, el partido no aportó más que un empate sin goles entre los dos equipos de la Conferencia Oeste .

LA Galaxy 0 vs. San Jose Earthquakes 1

Vancouver Whitecaps FC 0 vs. Seattle Sounders 2

Otro clásico, y otra victoria visitante. Nicolás Lodeiro y Will Bruin fueron los autores de los tantos de Sounders, que volvieron a la senda del triunfo en las simulaciones.

New York City FC 3 vs New England Revolution 2