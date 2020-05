Llegó el día: MLS y David Guetta sacudirán a Nueva York

Después de que el artista francés se asociara previamente con el Inter Miami para su evento inaugural 'United At Home' el mes pasado, Major League Soccer presenta esta tarde a las 7 pm ET un evento a cargo del DJ de renombre internacional David Guetta .

"Es un honor trabajar con Major League Soccer y Heineken para la segunda edición de 'United At Home' este sábado. Como DJ, la multitud es lo que hace que un show sea espectacular y, a pesar de que el mundo permanezca en el interior de sus casas durante este tiempo, nos uniremos nuevamente este fin de semana ”, dijo Guetta en un comunicado. “Tocaré desde un lugar icónico en Nueva York y el espectáculo se puede disfrutar desde todo el mundo. Espero verlos el sábado y juntos podemos hacer una verdadera diferencia en recaudar dinero para ayudar a las comunidades necesitadas ".

“Nada unifica y congrega a la gente como la música y el fútbol. 'United At Home' proporcionará un momento para que todos escapemos y celebremos, al tiempo que crearemos un tremendo impacto para muchas organizaciones benéficas", dijo David Bruce , vicepresidente sénior de marketing de marca y marketing integrado de la MLS . " Major League Soccer se enorgullece de unir fuerzas con un socio comprometido como Heineken y el ícono global David Guetta para construir un evento que conecte a los fanáticos del fútbol y deje un impacto positivo en nuestras comunidades".



Los fanáticos pueden donar directamente visitando DavidGuetta.com/donate, y esos fondos beneficiarán a organizaciones como The Mayor’s Fund to Advance New York City, Feeding America, Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France y el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud.