    Inter Miami CF

    Lionel Messi queda descartado para enfrentar al DC United en la MLS

    Javier Mascherano, técnico del equipo, informó en rueda de prensa que el astro argentino aún no está listo para volver a las canchas.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Messi sigue descartado con el Inter Miami

    Las malas noticias no terminan para el Inter Miami, ya que para su próximo encuentro de la MLS tampoco podrá contar con Lionel Messi, quien aún no se ha recuperado de su lesión.

    De cara al duelo de la competencia local ante el DC United, el técnico del Inter, Javier Mascherano, informó que el astro argentino aún no se encuentra recuperado al 100 por ciento, por lo que no hará el viaje con el resto del equipo, pensando en que sí juegue las Semifinales de la Leagues Cup.

    "Lionel Messi no va a viajar. Va a descansar por todo lo que supone el viaje y por la importancia del juego del miércoles".

    En encuentro en la capital del país de la MLS tendrá lugar este fin de semana, mientras que el miércoles de la próxima semana se medirán en la antesala de la Final de la Leagues Cup ante el Orlando City.

    Cabe recordar que Messi se lesionó precisamente en este torneo, cuando debió abandonar el encuentro ante Necaxa por una molestia muscular, tras esto, se ha perdido los partidos ante Pumas y Tigres del mismo torneo y ante el mismo Orlando City en la MLS.

