La presentación de FC San Diego ante su público no fue como se esperaba, más allá del empate a cero goles ante St. Louis en un momento del encuentro se presentaron gritos homofóbicos y racistas que molestaron al director técnico, Mikey Varas.

En conferencia de prensa al final del compromiso el estratega fue contundente al señalar que no pueden ser racistas, usar palabras discriminatorias, en el deporte, el club y la comunidad.

“Esto es inaceptable al no ser una representación del club y no es una reflexión de San Diego como comunidad, somos una comunidad diversa, lleno de amor y tenemos que estar juntos. No podemos ir y decir cosas”, agregó Mikey Varas.