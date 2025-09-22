Lionel Messi dio un autógrafo fuera de lo normal tras marcar dos goles con el Inter Miami
El astro argentino fue pieza clave para que las Garzas consiguieran el triunfo sobre el DC United en la MLS.
El Inter Miami derrotó al DC United en partido correspondiente a la MLS, con el que el conjunto de las Garzas se mantiene firme para llegar a los playoffs 2025.
Durante el encuentro Lionel Messi marcó un doblete y dio una asistencia con lo que el Inter Miami logró cerrar el marcador a su favor con un 3-2.
Al finalizar el partido, se dio un acto totalmente fuera de lo común, un fotógrafo del juego se acercó al astro argentino y le pidió que le diera un autógrafo.
Pero no fue en su camiseta o en un papel, le pidió que firmara el lente de su cámara, algo que se volvió viral en las redes sociales.
Daniel Evgrafov, se mostró feliz y sorprendido al conseguir la firma de Messi sobre su herramienta de trabajo, así lo posteó en su cuenta oficial de Instagram.
Inter Miami y Lionel Messi tendrán dos duros partidos en la MLS, primero ante el New York City FC y después ante el Toronto FC.