Video ¡Messi da el autógrafo más insólito de su carrera!

El Inter Miami derrotó al DC United en partido correspondiente a la MLS, con el que el conjunto de las Garzas se mantiene firme para llegar a los playoffs 2025.

Durante el encuentro Lionel Messi marcó un doblete y dio una asistencia con lo que el Inter Miami logró cerrar el marcador a su favor con un 3-2.

Al finalizar el partido, se dio un acto totalmente fuera de lo común, un fotógrafo del juego se acercó al astro argentino y le pidió que le diera un autógrafo.

Pero no fue en su camiseta o en un papel, le pidió que firmara el lente de su cámara, algo que se volvió viral en las redes sociales.

Daniel Evgrafov, se mostró feliz y sorprendido al conseguir la firma de Messi sobre su herramienta de trabajo, así lo posteó en su cuenta oficial de Instagram.

Inter Miami y Lionel Messi tendrán dos duros partidos en la MLS, primero ante el New York City FC y después ante el Toronto FC.