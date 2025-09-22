    Inter Miami CF

    Lionel Messi dio un autógrafo fuera de lo normal tras marcar dos goles con el Inter Miami

    El astro argentino fue pieza clave para que las Garzas consiguieran el triunfo sobre el DC United en la MLS.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Messi da el autógrafo más insólito de su carrera!

    El Inter Miami derrotó al DC United en partido correspondiente a la MLS, con el que el conjunto de las Garzas se mantiene firme para llegar a los playoffs 2025.

    Durante el encuentro Lionel Messi marcó un doblete y dio una asistencia con lo que el Inter Miami logró cerrar el marcador a su favor con un 3-2.

    PUBLICIDAD

    Al finalizar el partido, se dio un acto totalmente fuera de lo común, un fotógrafo del juego se acercó al astro argentino y le pidió que le diera un autógrafo.

    Pero no fue en su camiseta o en un papel, le pidió que firmara el lente de su cámara, algo que se volvió viral en las redes sociales.

    Daniel Evgrafov, se mostró feliz y sorprendido al conseguir la firma de Messi sobre su herramienta de trabajo, así lo posteó en su cuenta oficial de Instagram.

    Inter Miami y Lionel Messi tendrán dos duros partidos en la MLS, primero ante el New York City FC y después ante el Toronto FC.

    Video Doblete de Messi y acerca a Inter Miami a Playoffs

    Más sobre Inter Miami CF

    1 min
    Lionel Messi hace doblete en triunfo del Inter Miami sobre DC United en la MLS 2025

    Lionel Messi hace doblete en triunfo del Inter Miami sobre DC United en la MLS 2025

    1 min
    Lionel Messi apunta a renovar contrato con Inter Miami de MLS

    Lionel Messi apunta a renovar contrato con Inter Miami de MLS

    1 min
    Lionel Messi e Inter Miami cobran revancha del Seattle Sounders en la MLS

    Lionel Messi e Inter Miami cobran revancha del Seattle Sounders en la MLS

    1:16
    ¡De no creer! Messi cobra penal a lo Panenka y acaba humillado

    ¡De no creer! Messi cobra penal a lo Panenka y acaba humillado

    1 min
    Messi cobra penal a lo Panenka pero se lo paran y acaba humillado

    Messi cobra penal a lo Panenka pero se lo paran y acaba humillado

    Relacionados:
    Inter Miami CFLionel MessiFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD