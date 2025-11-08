Video Obed Vargas falla en tanda de penales y es eliminado de los Playoffs de la MLS

La convocatoria de Obed Vargas a la Selección Mexicana no tuvo la buena suerte que el futbolista del Seattle Sounders, quien quedó eliminado de los playoffs de la MLS al caer 4-3 ante el Minnesota United en ronda de penales.

Vargas jugó los 90 minutos con su equipo, pero en la ronda definitoria falló y marcó el destino del partido y de su equipo. Jordan Morris también erró para el Seattle Sounders.

En tiempo regular Minnesota United y Sounders empataron a tres goles, el tanto definitivo del empate de Seattle lo consiguió el propio Morris, aunque minutos después la historia cambió por completo.