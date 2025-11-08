Obed Vargas falla en tanda de penales y es eliminado de los Playoffs de la MLS
El futbolista Obed Vargas falla en penales después de estar en convocatoria de Selección Mexicana.
La convocatoria de Obed Vargas a la Selección Mexicana no tuvo la buena suerte que el futbolista del Seattle Sounders, quien quedó eliminado de los playoffs de la MLS al caer 4-3 ante el Minnesota United en ronda de penales.
Vargas jugó los 90 minutos con su equipo, pero en la ronda definitoria falló y marcó el destino del partido y de su equipo. Jordan Morris también erró para el Seattle Sounders.
En tiempo regular Minnesota United y Sounders empataron a tres goles, el tanto definitivo del empate de Seattle lo consiguió el propio Morris, aunque minutos después la historia cambió por completo.
El jugador Obed Vargas deberá reportarse a la concentración de la Selección Mexicana, que el próximo sábado enfrenta a su similar de Uruguay, posteriormente a Paraguay, en la última Fecha FIFA del 2025.
Vargas, a sus 20 años, busca un lugar en la lista definitiva de Javier Aguirre para el Mundial del 2026.