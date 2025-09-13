    Inter Miami CF

    Messi cobra penal a lo Panenka pero se lo paran y acaba humillado

    El crack argentino vivió una insólita secuencia donde Inter Miami pasó de estar cerca de estar en ventaja a la desventaja en pocos segundos.

    Por:
    TUDN
    Video ¡De no creer! Messi cobra penal a lo Panenka y acaba humillado

    Lionel Messi fue protagonista en el regreso oficial del Inter Miami, aunque en esta ocasión no por su talento habitual, pues el astro argentino erró un penalti insólito y abrió la puerta para que Charlotte FC terminara imponiéndose con claridad este sábado en el juego de la MLS.

    La acción clave llegó al minuto 30 en el Bank of America Stadium. Con el marcador en cero, Messi intentó ejecutar un penalti con una definición a lo “Panenka”, pero el portero local Kristijan Kahlina adivinó su intención, evitando la caída de su arco sin mayor esfuerzo.

    Para colmo la reacción de Charlotte fue inmediata. En la jugada posterior, Idan Toklomati culminó un contragolpe veloz y puso el 1-0, dejando atónitos a los seguidores presentes y golpeando el ánimo del conjunto de Javier Mascherano.

    El inicio del segundo tiempo no trajo alivio para los visitantes. Apenas reanudado el encuentro, Idan amplió la ventaja y, en la recta final, el propio delantero israelí completó su hat-trick para sellar el 3-0 definitivo.

    El Inter Miami nunca logró reponerse del penalti fallado por su capitán y sufrió una derrota que refuerza a Charlotte, mientras el equipo de Florida deberá reacomodarse tras un golpe inesperado.

