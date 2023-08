Leo Messi a Apple TV: "Era difícil pensar en llegar a la final"

La decisión de recalar en el sur de Florida pude enmarcarse como un proyecto de todos los Messi, incluyendo a su esposa Antonela, y a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. "Fue una decisión familiar. Intentábamos buscar el bien familiar", narró el futbolista. "Habíamos pasado dos años complicados (en París). No habíamos estado bien, nos había costado. Y esto era un poco volver a estar como estábamos en Barcelona, disfrutar del día a día, de los nenes, de estar bien, de disfrutar el día a día en lo deportivo -que no me estaba pasando- y por muchas razones decidimos que éste iba a ser el lugar, y creo que hoy -después de haber pasado un tiempo- no nos equivocamos".