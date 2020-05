LAFC buscará un nuevo socio comercial para dar nombre a su estadio

LAFC anunció el martes que buscarán un nuevo socio de derechos de nombre para su estadio, luego de una reestructuración de su asociación con Banc of California .

La casa del equipo 'Negro y Oro' ha sido conocida como Banc of California Stadium desde que abrió antes de su temporada de expansión de 2018, pero como parte de la reestructuración anunciada el martes, el banco finalmente se retirará como socio de derechos de nombre para el estadio mientras que permanecerá como el socio bancario oficial del club.

"Estamos extremadamente orgullosos de nuestra relación con Banc of California y todo lo que hemos construido y logrado juntos", dijo el copropietario y presidente de LAFC, Tom Penn. “Les agradecemos por ser nuestro socio fundador de derechos de denominación, ayudándonos a crear algo especial y haciendo del estadio Banc of California una de las mejores experiencias deportivas y de entretenimiento en Los Ángeles. Estamos entusiasmados de continuar trabajando con Banc of California en nuestras iniciativas comunitarias conjuntas, al mismo tiempo que buscamos un nuevo socio de derechos de nombre para el estadio".