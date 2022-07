LA Galaxy goleó, pero Sacha Kljestan no quiso hablar de eso

"Me duele el estómago por lo que pasó en Illinois hoy (por ayer), y creo que necesitamos hablar sobre el control de armas", expresó Kljestan tras el partido, a la vez que reclamó acción de parte de los funcionarios electos. "Ustedes pueden escribir sobre el partido si quieren, pero a mí realmente no me importa. Es un círculo vicioso enfermizo que sigue ocurriendo una y otra vez, no hacemos nada al respecto, y es algo que me enferma".