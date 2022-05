Julián Carranza: la esperanza de Philadelphia en el momento adecuado

En una de sus primeras apreciaciones públicas sobre Carranza, el técnico lo comparó con uno de los mejores atacantes de la MLS. "Lo dije al comienzo del año, no me gusta comparar jugadores en esta liga, pero su habilidad y a lo que debería aspirar ser es Taty Castellanos, de New York City", valoró el entrenador. "Tiene eso en él. Tienen físicos similares, se mueven de manera similar en el área, retienen el balón de manera similar. Es así de bueno. Estamos hablando del ganador del Botín de Oro de 2021, así que ese el elogio más alto que puedo darle. Es realmente especial".