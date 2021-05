"Yo no pensé, solamente quería patear al arco, no sé si es un error de él (del defensa) o es una virtud mía, pero bueno, la pelota entró. Chicharito hace los peores goles y es un crack, yo porque hice eso, el problema es el error del defensa, no sé", dijo el futbolista en una conferencia de prensa cuando le cuestionaron sobre su gol del fin de semana pasado.