Josef Martínez dejó en la lona a Inter Miami a pesar del gol del Pipita Higuaín

Inter Miami se aferra a seguir cerrando fuerte la temporada para alcanzar una milagrosa clasificación a Playoffs. Todos los partidos son una final para el club del sur de la Florida, y su compromiso ante el Atlanta United de Gonzalo Pineda, no era la excepción. Tomando en cuenta que el club de Georgia no puede darse el lujo de perder puntos para no perder su lugar entre los que clasifican a la liguilla.